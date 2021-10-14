Бьянка ответила на вопрос о романе с Серегой

Певица Бьянка опровергла слухи, что в прошлом состояла в отношениях с рэпером Серегой. Об этом она заявила в рамках интервью для YouTube-канала «Алена, блин».

«Никакого романа не было, честное слово. Не могу понять, почему так все думают. Ты видела его вообще в жизни? Ты видела, как он общается? Ты представляешь, чтобы мы с ним были бы вместе?» — ответила Бьянка на вопрос ведущей.

Певица добавила, что из-за детской травмы у нее очень жесткие запросы к мужчинам: партнер Бьянки не должен поднимать на нее руку и даже «посылать» в ходе ссор.

«Даже если вы ругаетесь, это должно быть в кайф. После этой ругани должен быть классный секс. Но унижение со стороны мужчины — моральное или физическое — для меня является невозможным», — объяснила она.

В 2016 году Бьянка и Серега выпустили клип на совместную песню «Крыша», в котором сыграли возлюбленных.