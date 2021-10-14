Гитарист Оззи Осборна рассказал, как ради шутки засунул фекалии в его диван

Американский гитарист Закк Уайлд, известный по работе с Оззи Осборном, рассказал, как в 1991 году они с барабанщиком Рэнди Кастильо засунули в холодильник и диван рокера собственные фекалии. Слова музыканта приводит Metal Hammer.

«Оз каждый день сидел на этом диване и смотрел видео про Вторую мировую войну или что-то еще, поэтому я засунул свои фекалии в мешок и спрятал его в крохотной дырочке в спинке дивана. Тем временем Рэнди испражнился в посуду и положил ее в холодильник», — вспомнил Уайлд.

Гитарист добавил, что данный розыгрыш отчасти был местью Осборну за его привычку пускать газы повсюду — в самолете, студии, ресторане. По словам Уайлда, рокер буквально терроризировал окружающих «вонючими бомбами». Реакция Оззи на выходку друзей не заставила себя долго ждать — как признался гитарист, Осборн «озверел» от пранка.

Ранее Осборн пошутил, что служение Сатане защитило его от коронавируса.