Фронтмен группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето позвонил неизлечимо больной россиянке Анастасии Петровой. Об этом рассказали представители Царицынского хосписа, где сейчас находится девушка, в Instagram.

Девушка является фанаткой музыканта с 11 лет, была на его концерте. О мечте Насти пообщаться с Лето ее брат Максим рассказал накануне ее 27-летия. «Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая несмотря ни на что продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family», — сказал он.

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В фонде помощи хосписам «Вера» смогли выйти на Джареда Лето благодаря его участию в шоу «Вечерний Ургант». Актер действительно позвонил Насте после ее дня рождения и несколько минут поговорил с ней по-английски. «Это действительно маленький мир. И, кстати, мне нравятся твои очки», — сказал девушке кумир.

Ранее сообщалось, что Джаред Лето поучаствовал в митинге антипрививочников в Риме.