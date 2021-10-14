Котенев ответил на слухи о романе с Ларисой Гузеевой

Заслуженный артист Белоруссии Анатолий Котенев в эфире передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» ответил на слухи о романе с актрисой Ларисой Гузеевой.

С Гузеевой Котенев играл в советском мини-сериале «Секретный фарватер». Им достались главные роли, и зрители охотно приписывали эффектной паре отношения. «Должен вас разочаровать, романа у нас не было. У нее было много поклонников без меня. Ребята вокруг нее крутились. Одесса, где мы вместе снимались. Там было много лихих парней. Я видел ее отношения с мужем. Она безумно красивая», — признался он.

Анатолий Котенев дебютировал в кино в 1984 году в фильме «Неизвестный солдат». Также сыграл в фильмах «Друзей не выбирают», «Снайперы», «Нас водила молодость» и др.

Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала видео из больницы, в котором сообщила о своем состоянии и рассказала, чем занимается во время восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.