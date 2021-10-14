Богомолов рассказал, как используют смертельное ДТП с машиной Собчак

Режиссер Константин Богомолов прокомментировал в своем аккаунте в Instagram ДТП со смертельным исходом, в которое попала машина, где находилась его жена, телеведущая Ксения Собчак.

«Эта история ужасна. Тут смерть. И ничего не прибавишь и не убавишь. И все рассуждения на этом фоне бессмысленны. Здесь несчастны все. И родные погибших. И водитель. И спасшиеся. Все стали жертвами. Но последние подонки здесь - использующие трагедию, чтобы свести счёты и прочитать нотацию», — написал он.

Смертельная авария с участием Ксении Собчак произошла в ночь на 10 октября на трассе Сочи — Красная Поляна. Автомобиль, в котором находилась журналистка, выехал на встречную полосу и протаранил иномарку, в которой находились три пассажира. В результате столкновения погибла Екатерина Тарасова, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сама Собчак, по собственному признанию, получила сотрясение мозга и несколько ушибов.