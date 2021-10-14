Богомолов снял Собчак с роли в пьесе Островского

Режиссер Константин Богомолов поставил пьесу Островского «На всякого мудреца довольно простоты» в Театре Наций, одну из ролей репетировала Ксения Собчак, однако ее имя больше не упоминается в программке, сообщает mk.ru.

В новом спектакле практически отсутствуют актрисы, так как все женские роли отданы мужчина. Собчак предназначалась роль Тарусиной, однако Богомолов постоянно менял актерский состав пьесы. В итоге роль Тарусиной достанется актеру Игорю Миркурбанову, который сыграет ее в женском платье и парике. Дочь Тарусиной также сыграет мужчина.

Недавно Собчак также сыграла мужскую роль — Жоржа Бенгальского в «Мастере и Маргарите» в постановке Михаила Зыгаря.

Константин Богомолов и Ксения Собчак являются супругами. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года в Грибоедовском Дворце бракосочетания, куда пара прибыла на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас».