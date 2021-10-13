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Ширвиндт пообещал обдумать предложение стать президентом Театра сатиры

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Бывший худрук Театра сатиры в Москве Александр Ширвиндт сообщил, что подумает над предложением стать президентом театра, передает РИА «Новости».

«Я сказал (главе департамента культуры Москвы Александру — «Газета.Ru») Кибовскому, что подумаю, раз коллектив проголосовал за. Тем более если это будет реальная должность», — сказал Ширвиндт.

Он также заявил, что еще мало знаком с Сергеем Газаровым, который ранее был назначен на пост художественного руководителя театра. При этом Ширвиндт отметил, что его обнадеживает заявление нового худрука о намерении «стараться».

«Будем сотрудничать, будем мечтать», — заключил он.

Ранее стало известно, что Александру Ширвиндту предложили остаться в Театре сатиры на новой должности.

До этого сообщалось, что Ширвиндт рад, что у Московского академического театра сатиры появился новый художественный руководитель.

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