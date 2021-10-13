Элтон Джон стал первым музыкантом, попавшим в топ-10 британских чартов на протяжении 60 лет

Элтон Джон стал первым музыкантом, попавшим в топ-10 британских музыкальных чартов на протяжении 60 лет, сообщает Official Charts company.

Композицией, которая помогла Джону стать рекордсменом, стала Cold Heart (Pnau Remix), которая была записана с британской певицей Дуа Липой. Выпущенная в релиз 13 августа, композиция, на данный момент, занимает вторую строчку в хит-параде и может сместить нынешнего лидера — песню Shivers Эда Ширана.

Элтон Джон, таким образом, сумел превзойти Элвиса Пресли, Шер, Клиффа Ричарда, Майкла Джексона и Дэвида Боуи, песни которых держались в топах британских музыкальных чартов на протяжении 50 лет.

Ранее Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместную песню «Finish Line». Песня войдет в грядущий студийный альбом британца «The Lockdown Sessions».

В записи «The Lockdown Sessions», 32-го студийного альбома Джона, также приняли участие такие звезды, как Дуа Липа, Lil Nas X, Майли Сайрус, Эдди Веддер, Gorillaz, Young Thug, Эндрю Ватт, Брэнди Карлайл, Yo-Yo Ma, Ники Минаж и Рина Саваяма. Известно, что над созданием новой пластинки, которая выйдет 22 октября, певец работал в течении полутора лет.