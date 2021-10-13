Погибшая в ДТП в Сочи виделась с Собчак до аварии

35-летняя Екатерина Тарасова, погибшая в ДТП с участием Ксении Собчак, была знакома с телеведущей до аварии. Об этом стало известно из опубликованного девушкой поста во «Вконтакте», в котором она поделилась с подписчиками впечатлениями от их встречи 2012 года, не уточнив при каких обстоятельствах она состоялась.

«Сегодня попала на встречу с Ксенией Собчак! Ну она ничего так», — сообщила Тарасова.

Известно, что погибшая работала велнес-тренером и коучем по медитации. В день ДТП она была в командировке в Сочи.

Смертельная авария с участием Ксении Собчак произошла в ночь на 10 октября на трассе Сочи — Красная Поляна. Автомобиль, в котором находилась журналистка, выехал на встречную полосу и протаранил иномарку, в которой находилось три пассажира. В результате столкновения погибла Екатерина Тарасова, еще два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сама Собчак, по собственному признанию, получила сотрясение мозга и несколько ушибов. При этом сразу же после ДТП она покинула место происшествия и отправилась аэропорт.