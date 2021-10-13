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«Игра в кальмара» стала самым масштабным проектом за всю историю Netflix

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Netflix

Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает CNN.

В данном сериале-антиутопии участникам, которым требуются деньги, предлагают столкнуться со смертоносными детскими играми. Как стало известно, с 17 сентября, когда состоялась премьера, «Игру в кальмара» посмотрели 111 млн раз.

До этого сервис Netflix сообщал, что 82 млн аккаунтов посмотрели «Бриджертон» в первые 28 дней после его рождественского дебюта. Для того чтобы обогнать лидера, южнокорейскому шоу понадобилось меньше времени.

Сейчас «Игра в кальмара» занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

Тем не менее в статистике от Netflix есть ряд моментов. Среди них то, что цифра 111 млн не означает, что все смотрели сериал от начала до конца. Показатель основан на метрике аккаунтов Netflix, которые смотрят сериал не менее двух минут.

По данным издания, «Игра в кальмара» стала феноменом поп-культуры. В сериале были созданы мемы и даже идеи костюмов на Хэллоуин. У Netflix 209 млн подписчиков, и компания работает над охватом аудитории в глобальном масштабе.

Ранее сообщалось, что неправительственная организация «Лига безопасного интернета» заинтересовалась южнокорейским сериалом «Игра в кальмара». По словам представителей «Лиги», в организации ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей.

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