Реставраторы сделали более 20 значимых находок на ВДНХ

Реставраторы с 2014 года работают над восстановлением исторического облика ВДНХ. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина 12 октября поделилась информацией, что за этот период было сделано свыше 20 значимых находок и открытий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В павильонах были найдены первоначальный архитектурный декор, авторская живопись, архивные кинопленки и другие артефакты.

В павильоне № 1 «Центральный» удалось найти горельеф скульптора Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!». Он считался безвозвратно утерянным 40 лет.

В павильоне № 34 «Космос» реставраторы нашли исторические подиумы, украшенные брекчией с цокольной частью из гранита. Здесь же были найдены элементы отделки стен и порталов дверей из белого мрамора.

Архивные кинопленки с редкими кадрами 1950–1980-х годов, рассказывающих о достижениях советской науки, техники и сельского хозяйства, были обнаружены в павильонах № 8 «Юные натуралисты», № 25 «Нефтяная промышленность», № 31 «Геология» и № 37 «Птицеводство».