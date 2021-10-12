Ивлеева после развода с Элджеем оставила себе почти все имущество

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева после развода с рэпером Элджеем оставила себе двухэтажный коттедж площадью 364 квадратных метра, а также гараж на пять автомобилей и четыре гектара земли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Элджей получил два из пяти автомобилей, располагавшихся в гараже. По данным канала, ранее он владел половиной особняка, а прописан музыкант в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что при разводе Ивлеевой и рэпера Элджея паре придется делить имущество более чем на 100 млн рублей — в такую сумму оценивается совместно нажитое за два года брака. Самое крупное совместное приобретение артистки и музыканта — это особняк в Подмосковье, который оценивается примерно в 50 млн рублей. Двухэтажный дом пара приобрела в прошлом году.

Также в гараже Ивлеевой есть несколько автомобилей класса люкс. Например, спорткар Lamborghini Aventador, который стоит 23 млн рублей. У Элджея имеется подержанный красный Nissan 350Z, который уже давно не выпускают.