Стас Пьеха рассказал, как работал парикмахером после «нарколожки»

Певец Стас Пьеха признался, что заводил отношения с девушками благодаря работе парикмахером. В интервью «Газете.Ru» артист рассказал, что в молодости около двух лет работал ассистентом тренера по парикмахерскому искусству.

«Мне было 19-20. В лаборатории компании мы показывали новые способы и техники окрасок, завивок, стрижек и так далее. Я колористикой занимался какое-то время. Это давало мне возможность общаться с девушками красивыми. И не только общаться», — поделился Пьеха.

По словам музыканта, он освоил парикмахерское мастерство после выписки из наркологической клиники.

«Мама попросила меня отучиться на парикмахера после нарколожки. Я считал, что подвел маму тем, что приехал к ней в таком плачевном состоянии. И согласился на ее предложение. Она сказала: «Ты должен научиться ремеслу». У меня никогда не было желания быть парикмахером. Мне всегда нравился космос, боевые искусства. Но я не жалею, что я это сделал», — сказал Пьеха.

В интервью «Газете.Ru» певец также заявил о готовности записать фит с Моргенштерном, которого назвал «правильной карикатурой на отупение музыки». Кроме того, он рассказал о лечении в наркологической клинике, проблемах «звездных» детей и влиянии «Фабрики звезд» на будущее артистов.