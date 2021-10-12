Юлия Барановская рассказала о своем влиятельном покровителе

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, что до встречи с футболистом Андреем Аршавиным в 18 лет, она имела влиятельного покровителя. Тайны своего прошлого Барановская раскрыла в беседе с певицей Славой в подкасте «Сберзвук».

Барановская призналась, что, когда жила с Аршавиным, то тосковала по дорогому сердцу мужчине. «Самое тяжело расставание у меня было не то, о котором знает вся страна. Я рассталась с другом, с близким другом», - заявила телеведущая.

Барановская рассказала, что у своего тайного покровителя по имени Максим, она спокойно оставалась ночевать. По ее словам, они спали на одной кровати, но под разными одеялами. Она также заявила, что он много делал для нее и ее подруг. Был «крышей», указала бывшая сожительница футболиста.

Барановская рассказала, что серьезно обидела Максима, и их отношения закончились. «Именно тогда я поняла - проще, когда тебя обижают, а не ты», - заключила телеведущая.

Ранее сообщалось, что дочь Аршавина и Барановской приняла участие в «Новых танцах» на ТНТ.