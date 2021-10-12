Хопкинс снимется в фильме по новой книге автора «Отца» Флориана Зеллера

Культовый британский актер Энтони Хопкинс, получивший «Оскар» как лучший актер первого плана за роль в экранизации пьесы французского драматурга Флориана Зеллера «Отец», снимется в роли второго плана в экранном переложении еще одного, не связанного с предыдущим произведения Зеллера, «Сын» . Об этом написал портал Screen Daily.

В картине также сыграют Хью Джекман, Ванесса Кирби, Лора Дерн и Зен МакГрат.

Сюжет построен вокруг мужчины, который вместе со своей супругой воспитывает маленького ребенка. Но однажды появляется его бывшая жена и сын-подросток, и привычный мир главного героя начинает сильно изменяться.

Над сценарием картины Зеллер опять работает с Кристофером Хэмптоном. Другие подробности пока неизвестны.

Триллер же «Молчание ягнят» Джонатана Демми вернется в российский прокат накануне своего 30-летия. Прокатчики называют фильм с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер «одним из самых жутких в истории Голливуда».