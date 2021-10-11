В ГИТИСе рассказали о состоянии подключенного к ЭКМО Гаркалина

В ГИТИСе рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусной инфекцией народного артиста России Валерия Гаркалина.

По словам коллег, оно остается стабильно тяжелым. «Пока без изменений», — цитирует пресс-службу ГИТИСа РИА «Новости».

Эту информацию подтвердила дочь артиста Ника Гаркалина.

Ранее СМИ сообщили, что заразившегося коронавирусной инфекцией актера Валерия Гаркалина подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Утверждалось, что также артист одновременно подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). У Гаркалина на 85% поражено правое легкое и на 75% — левое.

Артист снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на его счету актера около 90 работ на экране. Гаркалин преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.