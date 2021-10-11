Тимоти Шаламе показал свою версию Вилли Вонки

Звезда американского кино Тимоти Шаламе показал свою версию главного героя произведения «Чарли и шоколадная фабрика» Вилли Вонки, роль которого играет актер. Его фотография в костюме Вонки появилась на официальной странице в социальных сетях Twitter и Instagram.

«Неопределенность ужасна, и я надеюсь, что она продлится ... ВОНКА», — оставил Шаламе подпись под постом.

На другой фотокарточке показана трость Вонки с фиолетово-красным подарком, лежащим сверху.

В мае стало известно, что Актер Тимоти Шаламе исполнить главную роль в фильме студии Warner Bros. «Вонка» по мотивам книги Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», передает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, съемки картины начнутся в сентябре 2021 года.

Впервые книга «Чарли и шоколадная фабрика» была экранизирована в 1971 году, главную роль в мюзикле сыграл Джин Уайлдер. В 2005 году фильм по книге снял Тим Бертон, в этом «Чарли и шоколадной фабрике» главную роль играл Джонни Депп.