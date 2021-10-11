Райан Гослинг рассказал, как справлялся с ролью отца во время карантина

Актер Райан Гослинг рассказал новом интервью GQ, какой была их семейная жизнь с актрисой Евой Мендес в начале пандемии коронавируса.

Гослинг и Мендес, которые вместе уже десять лет, впервые стали родителями в 2014 году. Сейчас у них две дочери — семилетняя Эсмеральда и пятилетняя Амада.

Гослингу заявил, что пришлось найти творческие способы развлечь своих детей во время карантина. Он и Мендес «изо всех сил старались».

«Наши дети маленькие, поэтому им было непросто быть разлученными с другими детьми... Я думаю, что мы с Евой играли карантине больше, чем за всю нашу карьеру», — сказал Гослинг.

Актер отметил, что на театрализованные сказки на ночь, прочитанные на разные голоса, ушло много времени.

Гослинг также рассказал, как прошел его первый день отца, по его словам, супруга подарила ему часы. «Бренд совсем не имел значения … По-настоящему важен был символ. Это означало, что начался отсчет нового периода моей жизни», — поделился Гослинг.

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