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Актер Певцов призвал наказывать «рэперов-сатанистов»

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью телеканалу «Спас» заявил, что среди рэперов есть сатанисты, которых необходимо лишать свободы.

«Среди рэперов есть сатанинские проекты, ритмические эти дела, шаманские дела абсолютно. Что касается рэперов, есть проекты, которые несут гадость, тьму, бесовщину. Это просто надо грубо: раз, и все, запрещать, закрывать и наказывать», — сказал Певцов.

Он отметил, что «такого человечка» нужно «посадить на год или на два». По мнению артиста, вернувшись на свободу, рэпер перестанет обращаться к сатанинской тематике в своем творчестве.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в МВД и СК с просьбой проверить песни девяти популярных среди детей и подростков музыкантов.

Речь идет о композициях, в которых содержатся призывы к насилию и нападению на школы, публичные призывы к терроризму, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений.

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