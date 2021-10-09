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Участник шоу «X-Factor» из Белоруссии предложил Бузовой выйти за него замуж

Житель Минска Дмитрий Сивчик, принимавший участие в шоу «X-Factor», предложил певице и телеведущей Ольге Бузовой выйти за него замуж, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек опускается на сцене на одно колено. Предложение он решил сделать своим выступлением на шоу, уточняет агентство. Он также подарил Бузовой самодельное кольцо.

Недавно певица заявила, что все ее бывшие, в том числе экс-супруг, футболист «Велеса» Дмитрий Тарасов, «кормятся за счет ее фамилии».

Она подчеркнула, что Тарасов развелся с ней из-за того, что она часто сидела в Instagram, но сейчас он сам стал блогером и хочет использовать ее фотографии для рекламы своего курса счастливой семейной жизни. При этом она сама не дала ни одного интервью по поводу прошлого расставания.

Пара официально развелась 30 декабря 2016 года.

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