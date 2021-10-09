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В РПЦ назвали фильм Верховена «Искушение» «надругательством на монашеством»

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) поддержал решение Министерства культуры РФ об отказе в выдаче российского прокатного удостоверения фильму Пола Верховена «Искушение». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Чем меньше этого безобразия будет на нашем российском телевидении, в нашем российском кинопрокате, тем лучше будет для всех нас», — считает он.

Священнослужитель подчеркнул, что не видел картину и не хочет заранее осуждать ее, но может представить, что фильм станет «очередным надругательством над христианством, над монашеством, над христианской традицией вообще, над католической церковью в частности».

По его словам, в западном кинопрокате монашество представляют «в искаженном свете, особенно это касается женского монашества». Между тем в России есть светлые примеры реальной монашеской жизни.

Минкульт отказал «Искушению» в прокате из-за сцен провокационного характера, которые расценили как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.

Фильм Верховена снят на основе книги Джудит Браун «Нескромные поступки» (Immodest Acts), в которой рассказывается о судебном процессе по обвинению монахини Бенедетты Карлини в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.

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