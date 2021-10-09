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Певец Александр Серов экстренно госпитализирован

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Певца Александра Серова, заразившегося коронавирусной инфекцией, экстренно госпитализировали. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друзей артиста.

По данным издания, 67-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» находится в реанимации московской клиники в кислородной маске. У него поражены легкие на 75%. До этого певец уже проходил лечение в госпитале, находящемся недалеко от его загородного дома.

Ранее сообщалось, что в реанимацию с коронавирусом попал российский актер Валерий Гаркалин. Летом он привился двумя компонентами препарата «Спутник V», а до этого он вакцинировался «КовиВаком», однако после этого препарата у него не выработались антитела.

Также в тяжелом состоянии после заражения COVID-19 находится телеведущая и актриса Лариса Гузеева. По данным СМИ, у артистки поражено 65% легких.

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