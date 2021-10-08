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Жена Аскольда Запашного получила травму головы

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Антон Новодережкин/ТАСС

Жена дрессировщика Аскольда Запашного Элен Запашная-Райхлин получила травму головы. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

По его словам, женщина находится в Пироговской больнице в Москве, где врачи накладывают ей швы на рану. При этом Запашная Райхлин находится в нормальном состоянии, после наложения швов ее отпустят домой.

Об обстоятельствах получения травмы ничего не известно. По данным источника, женщина получила травму по неосторожности.

Ранее сообщалось, что вокалистка поп-группы «Винтаж» Анна Плетнева получила травмы на одной из репетиций концерта. Во время проработки трюка на высоте артистка неудачно сгруппировалась, из-за чего ударилась головой о деревянную стену.

Врачи диагностировали Плетневой сотрясение мозга и повреждение шеи. При этом сама певица решила пренебречь рекомендациями докторов о постельном режиме и продолжила подготовку к шоу.

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