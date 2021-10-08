Мадонна рассказала об одном из самых больших сожалений в жизни

Американская поп-певица Мадонна заявила, что ей предлагали роли Тринити в блокбастере «Матрица» и Женщины-кошки в картине «Бэтмен возвращается», но она отказалась от обеих. Об этом она сообщила в эфире шоу «The Tonight Show With Jimmy Fallon».

«Я видела оба этих фильма, и пожалела, что отказалась от Женщины-кошки. Откровенно говоря, эта роль была мощной. <...> Я также отказалась от роли в «Матрице». Ты можешь в это поверить? Я хотела убить себя», — призналась певица.

В итоге Женщину-кошку сыграла американская актриса Мишель Пфайффер, а роль Тринити досталась канадской артистке Кэри-Энн Мосс.

Ранее Мадонна, которой 16 августа исполнилось 63 года, удивила поклонников откровенной фотосессией, которую дива выложила в своем аккаунте в Instagram.

Мадонна выложила серию фото, подписав ее «Одежда — эта форма пытки». На некоторых фотографиях она была в черном белье и колготках в сеточку, а на последних двух вовсе решила запечатлеть себя топлес, закрыв интимные места цензурными полосками.