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Сын Талькова отстоял граффити с портретом отца в Санкт-Петербурге

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Кадр из видео/Фонтанка.ру

Сын советского рок-музыканта Игоря Талькова отстоял портрет отца на трансформаторной будке в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», граффити артиста на Литейном проспекте хотели закрасить коммунальщики, но встретили отчаянное сопротивление Игоря Талькова-младшего.

Сын музыканта пригрозил сотрудникам коммунальной службы, что побьет любого, кто попытается уничтожить изображение покойного родителя. «Не воюйте, пожалуйста, со мной, потому что я всегда побеждаю. Если вы будете со мной воевать до конца, вы проиграете. Потому что за мной все светлые иерархии вообще встанут. Давайте решим мирно вопрос», — заявил он.

Граффити на трансформаторной будке, которое защищал Тальков-младший, приурочили к 30-летней годовщине убийства певца. 7 октября у будки с портретом Талькова собрались поклонники творчества артиста, и его сын дал для них концерт.

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