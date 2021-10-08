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Подписчики высмеяли Газманова за фото с голым торсом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Народный артист России Олег Газманов в интервью изданию «Мурманский вестник» рассказал, как Instagram-подписчики высмеяли его за фото с голым торсом. Певец решил опубликовать снимок после того, как сделал прививку от коронавируса в июне этого года.

«Сейчас вспомнил, когда пришел на первую прививку, был в рубашке с длинным рукавом. Так как укол делается в предплечье, то ее пришлось снять. Ну и после врачи предложили вместе сфотографироваться. Я подумал, раз есть снимок, почему бы его не выложить к себе в Instagram? И что тут началось! Набежали какие-то хейтеры. Чего только они не писали! Зачем я с голым торсом фотографируюсь? Почему хвастаюсь фигурой? А я, собственно, никогда и раньше не стеснялся. Ага, шприца не видно, значит, не делал прививку! И так далее», — сказал он.

70-летний артист также отметил, что в настоящее время чувствует себя хорошо, а поддерживать отличную физическую форму ему помогает сила воли и спортивное прошлое:

«Секретов нет. Я слишком бодрый пенсионер. Что касается фигуры, я мастер спорта по спортивной гимнастике <...> Если у тебя дух здоровый, если у тебя есть воля, то к пожилому возрасту ты будешь сильный телом».

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