Вуди Харрельсон ударил фотографа в отеле «Уотергейт»

У американского актера Вуди Харрельсона и одного из фотографов возник конфликт на крыше отеля «Уотергейт» в Вашингтоне, передает NBC Washington со ссылкой на столичную полицию.

Как сообщается, мужчина, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал артиста и его дочь. Харрельсон подошел к нему, попросил прекратить это и удалить сделанные снимки.

Согласно показаниям знаменитости, злоумышленник бросился на него и попытался схватить за шею. В итоге Харрельсон применил самооборону и ударил мужчину.

Один из свидетелей инцидента также подтвердил полиции, что мужчина напал на Харрельсона.

Фотографу уже предъявлены обвинения, заявили в полиции.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на американского актера Рика Мораниса, который известен по ролям в фильмах «Охотники за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей».