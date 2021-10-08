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Вуди Харрельсон ударил фотографа в отеле «Уотергейт»

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Mark Blinch/Reuters

У американского актера Вуди Харрельсона и одного из фотографов возник конфликт на крыше отеля «Уотергейт» в Вашингтоне, передает NBC Washington со ссылкой на столичную полицию.

Как сообщается, мужчина, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал артиста и его дочь. Харрельсон подошел к нему, попросил прекратить это и удалить сделанные снимки.

Согласно показаниям знаменитости, злоумышленник бросился на него и попытался схватить за шею. В итоге Харрельсон применил самооборону и ударил мужчину.

Один из свидетелей инцидента также подтвердил полиции, что мужчина напал на Харрельсона.

Фотографу уже предъявлены обвинения, заявили в полиции.

Ранее стало известно, что неизвестный мужчина напал на американского актера Рика Мораниса, который известен по ролям в фильмах «Охотники за привидениями» и «Дорогая, я уменьшил детей».

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