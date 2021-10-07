Украинского актера обвинили в предательстве из-за роли офицера ВМФ России

Актер Киевского академического театра драмы и комедии Виталий Салий стал объектом травли на Украине после того, как исполнил роль офицера Военно-морского флота РФ в сериале о военных «Бухта глубокая».

Из-за съемок в российском сериале на него посыпались угрозы со стороны украинских националистов. Среди людей, которые обвинили Виталия Салия в предательстве, оказалась и писательница Лариса Ницой.

«Ну что, Виталька Салий, украинский актер, погончики мокшанские не давят? Хоть нормально платят? Не продешевил?» — написала она на своей странице в Facebook.

В августе украинского шоумена Владимира Остапчука затравили в социальных сетях из-за совместных селфи с певцом Филиппом Киркоровым. Остапчук с женой отдыхали на Крите, где встретили российского артиста, поужинали с ним и поделились фотографиями в Instagram.