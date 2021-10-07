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Лукьяненко заявил, что Улицкая недостаточно ругает Россию для Нобелевской премии

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Алексей Панов/РИА «Новости»

Автор «Ночного дозора» Сергей Лукьяненко в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что Людмила Улицкая не получила Нобелевскую премию по литературе в этом году из-за недостаточной критики России.

«Ну, может быть, она недостаточно сильно ругает Россию, ведь это является одним из непременных условий получения Нобелевской премии по литературе. Политические высказывания русских писателей греют сердце западным политикам. Улицкая, конечно, критикует Россию, но, видимо, все-таки недостаточно, чтобы заработать премию», — сказал Лукьяненко.

По мнению писателя, Нобелевская премия уже давно не имеет никакого отношения к литературе:

«Премию выдают в соответствии с трендом. И если в науке есть внятные критерии вручения, то в литературе — это чисто политика и социальщина».

Людмила Улицкая вошла в шорт-лист Нобелевской премии по литературе в этом году, но не получила главный приз. Победителем стал танзаниец Абдулразак Гурна. Ему вручили награду «за бескомпромиссное и сочувственное изучение последствий колониализма и судеб беженцев».

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