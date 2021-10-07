Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Владельца «Росинжиниринга» Новикова арестовали на два месяца 14:51
Экс-арбитр ФИФА оценил работу Карасева в матче Италия — Испания 14:50
Джилленхол назвал пыткой съемки секс-сцен с Энистон 14:49
Избитый в московском метро мужчина рассказал, что другие пассажиры за него не... 14:48
Следствие требует арестовать экс-замминистра Ракову 14:45
Курс доллара впервые с июня опустился ниже 72 рублей 14:45
Правительство утвердило 42 стратегические инициативы развития России 14:43
В Бельгии запланировали переход на четырехдневную рабочую неделю 14:42
РФПИ призвал независимых исследователей к изучению «Спутника V» 14:38
Следователи не выявили нарушений в колонии на Камчатке 14:37

Танзанийский писатель обошел Улицкую в гонке за Нобелевскую премию

close
100%
University of Kent/Youtube

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год, сообщает РИА «Новости».

Награду он получил с формулировкой «за бескомпромиссное и сочувственное изучение последствий колониализма и судеб беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году, а в 1968 году переехал в Великобританию, где защитил докторскую степень в Кентском университете. Он изучает творчество современных постколониальных писателей (Видиадхара Сураджпрасада Найпаула, Салмана Рушди, Зои Уикомб).

close
100%
Нобелевская Премия Инфографика Факты
Алина Джусь/«Газета.Ru»

В гонке за премию он обошел одну из фавориток букмекеров — российскую писательницу Людмилу Улицку. Кроме нее, в топ-5 по ставкам входили японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго, румынский поэт и прозаик Мирча Кэртэреску, норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе (14.00).

Из-за пандемии коронавируса церемонии вручения Нобелевской премии в Осло не было, победитель получит награду в своей стране.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях