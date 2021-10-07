Танзанийский писатель обошел Улицкую в гонке за Нобелевскую премию

Танзанийский писатель Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2021 год, сообщает РИА «Новости».

Награду он получил с формулировкой «за бескомпромиссное и сочувственное изучение последствий колониализма и судеб беженцев в пропасти между культурами и континентами».

Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году, а в 1968 году переехал в Великобританию, где защитил докторскую степень в Кентском университете. Он изучает творчество современных постколониальных писателей (Видиадхара Сураджпрасада Найпаула, Салмана Рушди, Зои Уикомб).

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В гонке за премию он обошел одну из фавориток букмекеров — российскую писательницу Людмилу Улицку. Кроме нее, в топ-5 по ставкам входили японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго, румынский поэт и прозаик Мирча Кэртэреску, норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе (14.00).

Из-за пандемии коронавируса церемонии вручения Нобелевской премии в Осло не было, победитель получит награду в своей стране.