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Хоакин Феникс оценил возможность сиквела «Джокера»

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Warner Bros.

Актер Хоакин Феникс в интервью The Playlist выразил готовность к участию в сиквеле фильма «Джокер», но пока не знает, если ли подобные планы у режиссеров и продюсеров.

«Я не знаю. <...> Еще когда во время съемок мы начали… Понимаете, это ведь интересный персонаж. Есть еще столько всего, что мы бы могли с ним сделать, как раскрыть его. Но возьмемся ли мы за это на самом деле? Не знаю», – сказал Феникс.

В прошлом году британский портал Mirror сообщал, что Феникс может получить гонорар в размере $50 млн за возвращение к роли Джокера в сиквеле и триквеле блокбастера. Отмечалось, что актер хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в прошлом году.

По данным издания, студия Warner Bros. хочет снять два сиквела в течение следующих четырех лет с долгосрочными обязательствами перед Хоакином, режиссером «Джокера» Тоддом Филлипсом и продюсером Брэдли Купером.

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