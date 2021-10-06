Поклонники шокированы обнаженной фотосессией Mаneskin

Победители «Евровидения-2021» Maneskin снялись в откровенной фотосессии. Обнаженные снимки участников итальянской группы появились в официальном Instagram Maneskin.

Фотографии сопровождала подпись «Почему так горячо?». В комментариях к посту солист группы Давид Дамиано ответил: «Потому что я итальянец».

При этом ряд поклонников коллектива шокировала выходка эпатажной рок-группы: «Как-то неловко, слишком много голого тела»; «Вы исполняете великолепную музыку, но неужели вам действительно так необходим дешевый пиар? По мне — это выглядит нелепо»; «Мне единственной кажется, что это уже слишком? Как-то вульгарно»; «Вы хотите быть рок-звездами или порноактерами?. Некоторые раздосадованные подписчики также посчитали снимки порнографическими и предложили установить на их просмотр возрастное ограничение. Впрочем, многие другие фанаты музыкантов оценили смелость и открытость участников группы, пошутив, что съемки «слишком горячие, а в мире и так глобальное потепление».

Ранее стало известно, что Maneskin выступят в Москве и Санкт-Петербурге весной 2022 года в рамках большого концертного тура по Европе.