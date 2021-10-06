Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Теща Шаляпина обвинила его в смерти жены 20:22
Названы новые последствия для Facebook после сбоя 20:20
Прохожие случайно спасли девушку от изнасилования под Томском 20:19
Агент Зинченко отреагировал на критику в адрес спортсмена за фото... 20:15
Минобрнауки назначило Михаила Гордина и.о. ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана 20:13
В Госдуме высказались о критике в адрес Зинченко за фото... 20:08
Опубликовано видео драки, после которой началась стрельба в школе в Техасе 20:07
Microsoft опубликовала инструкцию по установке Windows 11 в обход своих... 20:02
Медик подделала справку о вакцинации от ковида за маникюр 20:01
Ученые придумали, как повысить прочность деталей автомобилей и самолетов 19:55

Поклонники шокированы обнаженной фотосессией Mаneskin

close
100%
maneskinofficial/Instagram

Победители «Евровидения-2021» Maneskin снялись в откровенной фотосессии. Обнаженные снимки участников итальянской группы появились в официальном Instagram Maneskin.

Фотографии сопровождала подпись «Почему так горячо?». В комментариях к посту солист группы Давид Дамиано ответил: «Потому что я итальянец».

При этом ряд поклонников коллектива шокировала выходка эпатажной рок-группы: «Как-то неловко, слишком много голого тела»; «Вы исполняете великолепную музыку, но неужели вам действительно так необходим дешевый пиар? По мне — это выглядит нелепо»; «Мне единственной кажется, что это уже слишком? Как-то вульгарно»; «Вы хотите быть рок-звездами или порноактерами?. Некоторые раздосадованные подписчики также посчитали снимки порнографическими и предложили установить на их просмотр возрастное ограничение. Впрочем, многие другие фанаты музыкантов оценили смелость и открытость участников группы, пошутив, что съемки «слишком горячие, а в мире и так глобальное потепление».

Ранее стало известно, что Maneskin выступят в Москве и Санкт-Петербурге весной 2022 года в рамках большого концертного тура по Европе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях