Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Казахстане решили избавиться от вывесок и указателей на русском языке 12:47
«Триллионы долларов»: экономист Правосудов рассказал, когда цены на газ... 12:41
Песков назвал «эмоциональным» призыв сенаторов выслать из США... 12:40
Песков назвал введение локдауна из-за COVID-19 нежелательным сценарием 12:39
Эксперт Fitch прогнозирует новые скачки цен на газ 12:35
Канчельскис: Дзюба банально отмазался от вызова в сборную 12:34
Зоологи выяснили, сколько слов могут выучить «одаренные» собаки 12:32
Дзюба рассказал о предстоящих матчах «Зенита» 12:22
ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт» 12:21
В красноярской школе объяснили портрет Сталина на концерте ко Дню учителя 12:20

Машков отказался от думского мандата

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Центризбирком России на заседании 6 октября планирует передать депутатский мандат актера, худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова («Единая Россия») другому человеку, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее запланированное постановление ЦИК.

Мандат передадут директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Сам Машков отказался от места в Думе. Ему, в свою очередь, мандат достался от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

От мандатов единороссов также отказались избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их места в Думе перейдут кандидатам из партийного списка Марии Васильковой и Владимиру Ильиных.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату. Пять мандатов достались самовыдвиженцам.

О том, что Машков вряд ли пойдет в Госдуму, его коллеги по партии рассказали 4 октября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях