Машков отказался от думского мандата

Центризбирком России на заседании 6 октября планирует передать депутатский мандат актера, худрука Московского театра Олега Табакова Владимира Машкова («Единая Россия») другому человеку, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее запланированное постановление ЦИК.

Мандат передадут директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Сам Машков отказался от места в Думе. Ему, в свою очередь, мандат достался от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

От мандатов единороссов также отказались избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их места в Думе перейдут кандидатам из партийного списка Марии Васильковой и Владимиру Ильиных.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату. Пять мандатов достались самовыдвиженцам.

О том, что Машков вряд ли пойдет в Госдуму, его коллеги по партии рассказали 4 октября.