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Собчак посмеялась над Лозой из-за критики полета «киноэкипажа» в космос

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Телеведущая Ксения Собчак ответила певцу Юрию Лозе на критику полета в космос актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

У себя в Telegram-канале она посмеялась, что Лоза стремится высказаться обо всех информационных поводах. «Есть ли в наблюдаемой вселенной что-то более душное, чем Юрий Лоза и его экспертное мнение вообще обо всем?» — написала Собчак.

5 октября корабль «Союз МС-19» доставил Пересильд и Шипенко на МКС. В полете их сопровождал профессиональный космонавт Антон Шкаплеров. В космосе Шипенко и Пересильд проведут 12 дней, им предстоит провести на МКС съемки фильма «Вызов» о женщине-враче, которой пришлось отправиться на станцию ради спасения космонавта.

Ранее Юрий Лоза выразил озабоченность тем, что полет в космос артистов якобы дискредитирует профессию космонавта. «Я даже боюсь представлять – какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем, и куда пригласят раскрученных дилетантов», — написал Лоза у себя в социальных сетях.

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