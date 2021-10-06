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Фанаты Тейлор Свифт могут решить исход выборов губернатора Вирджинии

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Jordan Strauss/AP

Кандидат в губернаторы штата Вирджиния Терри Маколифф вышел в лидеры избирательной гонки за несколько недель до выборов. В этом ему, вероятно, помог пиар-ход, направленный на привлечение голосов фанатов Тейлор Свифт, сообщает The Verge.

По информации источника, команда кандидата от Демократической партии недавно организовала кампанию, объединенную хештегом #WeStandWithTaylor, — якобы в поддержку певицы в ее давнем конфликте с музыкальным продюсером Скутером Брауном, ранее выкупившим права на мастер-записи первых шести альбомов артистки против ее воли. Замысел кампании состоял в том, что партнером Брауна до недавнего времени был Глен Янгкин — оппонент Маколиффа на выборах в Вирджинии.

Выборы в штате запланированы на 2 ноября 2021 года. Согласно СМИ, до старта пиар-кампании кандидаты имели идентичное число голосов в предварительных опросах, однако теперь представитель Демократической партии вырвался вперед на 3%.

Сама Свифт пока никак не комментировала ситуацию.

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