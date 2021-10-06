«КП»: госпитализированной Гузеевой дают лекарство для тяжелобольных пациентов

Телеведущую Ларису Гузееву лечат дорогим препаратом для тяжелобольных, сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что артистка находится в тяжелом состоянии, и поэтому ей назначили терапию для предотвращения возникновения так называемого «цитокинового шторма», который приводит к поражению внутренних органов — в ходе этого осложнения иммунные клетки атакуют организм, а не болезнь.

Стоимость одной ампулы такого лекарства — около 50 тыс. руб. Кроме того, говорят источники издания, у Ларисы Гузеевой появились проблемы с дыханием, и она лежит в кислородной маске. Анализы выявили повреждение почек.

Знакомые актрисы ранее предположили, что она могла подорвать здоровье из-за жесткой диеты. Они говорили, что недавно актрису пригласили сниматься в полнометражном фильме впервые за последние 11 лет.

62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была доставлена в больницу №40 в Коммунарке 27 сентября, медики выявили у нее COVID-19. Позднее источник раскрыл подробности о состоянии госпитализированной Ларисы Гузеевой. Самочувствие у актрисы было очень плохим, врачи назначили ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику. Кроме того, сообщалось, что Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего COVID-19 донора.