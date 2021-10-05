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BadComedian похвалил создателей фильма «Вызов»

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evgencomedian/vk.com

Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов) признался News.Ru, что с интересом ждет грядущий фильм «Вызов», который будет частично снят в космосе.

«Как маркетинговый ход, по-моему, замечательно. Я бы посмотрел, например, мне интересно, что сняли», — сказал он.

Обзорщик фильмов также отметил, что не верит в версию, согласно которой актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипешко на самом деле не полетели в космос.

«Если посмотреть в интернете последние новости, сливают оттуда, откуда слить нельзя в теории даже. Вспомните скандалы со Сноуденом, еще что-то. Неужто здесь будет страшнее отбор, что никто не сможет ни сфотографировать, ни детали сказать, которые никто не знает, которые докажут эту точку зрения. Проще отправить человека в космос, чем все это скрывать», — заключил блогер.

Экипаж с Пересильд, Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым успешно прибыл на Международную космическую станцию 5 октября. На Землю актриса и режиссер, как ожидается, вернутся 17 октября. Подробнее о полете читайте в материале «Газеты.Ru».

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