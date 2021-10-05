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Муцениеце рассказала о желании полететь в космос и получить «Оскар»

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ПЦ «Иван»

Актриса Агата Муцениеце поделилась в своем Instagram мечтой о полете в космос и получении приза Американской академии кинематографических искусств и наук.

«Я хочу получить «Оскар» и в космос полететь. Верю, что эти мечты обязательно сбудутся. Я подумала, что мечтать нужно масштабно. Просто максимально масштабно. И если сбудется хотя бы половина от этого, то уже хорошо. То есть, если я мечтаю об «Оскаре», но получу «Пальмовую ветвь», то все равно буду довольна», — сказала она.

5 октября экипаж с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым успешно прибыл на Международную космическую станцию. Там кинематографистам предстоит снять первый в истории игровой фильм, частично созданный в космосе. Подробнее о полете читайте в материале «Газеты.Ru».

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