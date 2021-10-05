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Умер режиссер «Бумбараша» Николай Рашеев

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гор Жук/Wikimedia Commons

Советский сценарист и кинорежиссер Николай Рашеев скончался на 86-м году жизни, рассказал в Facebook председатель Союза кинематографистов Украины Сергей Трымбач.

Смерть наступила 5 октября, причины смерти не сообщаются. «Решил попрощаться с нами, с этим миром благословенным. Причастился и получил вчера благословение в вечное путешествие от священника», — написал Трымбач.

Рашеев закончил Киевский политехнический институт, после поступил во ВГИК, однако был отчислен из-за капустника на политическую тему. Причиной отчисления официально назвали отказ ехать на целину. После этого работал инженером-пусковиком в Сибири, а в 1966 году он поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Рашеев стал широко известен после выхода в 1971 году фильма «Бумбараш» с Валерием Золотухиным в главной роли. Также снял картины «Короли и капуста», «Рассмешите клоуна», «Любовь к ближнему»

Два года назад Рашеев закончил книгу мемуаров под названием «Внутренний эмигрант. Записки склеротика». Он описывает свою жизнь с рождения в Киеве в семье болгарина Георгия Рашеева, репрессированного в 1937 году.

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