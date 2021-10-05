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Менеджер рассказала, когда воссоединятся «Тату»

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Reuters

Трибьют-концерт «Тату», на котором состоится официальное воссоединение группы, пройдет в марте 2022 года. Об этом «Газете.Ru» сообщила Ольга Руденко, менеджер певицы Елены Катиной.

Сама артистка добавила, что идея проведения официального трибьют-шоу «Тату» принадлежит продюсеру группы Ивану Шаповалову.

«Насколько мне известно, он лично пригласил всех авторов откликнутся на это предложение и провести совместное шоу весной 2022. Я и Юля [Волкова] его поддержали», — сказала она «Газете.Ru».

О грядущем воссоединении «Тату» Катина и Волкова сообщили 3 октября, также анонсировав релиз сериала о группе. Последнее совместное выступление коллектива датировано 2014 годом.

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