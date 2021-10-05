HBO показал первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела фантастического сериала «Игра престолов».

В основу сюжета легла опубликованная в 2018 году книга Джорджа Р. Р. Мартина.

Действие книги разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов» вокруг династии Таргариенов и гражданской войны, изменившей историю благородного семейства. «Боги, короли, огонь и кровь. Не мечты сделали нас королями, а драконы», — говорит голос за кадром.

Голос принадлежит Мэтту Смиту, сыгравшему принца Деймона Таргариена, наследника престола. В фильме также сыграла Эмма Д'Арси — она воплотит на экране первенца короля Визериса (Пэдди Консидайн), овладевшую искусством езды на драконах Рейниру Таргариен.

Сериал «Игра престолов» выдержал 8 сезонов и выходил с 2011 по 2019 год.

Ранее американский писатель Джордж Р. Р. Мартин заявил, что пишет новый графический роман, не имеющий отношения к миру «Игры престолов». Новая книга автора цикла «Песнь льда и пламени» будет называться «Вояджинг».