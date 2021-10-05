Дочь Валерия Гаркалина рассказала о состоянии попавшего в Коммунарку актера

Госпитализированный 2 октября в Коммунарку Валерий Гаркалин чувствует себя хорошо и идет на поправку, сообщила «Газете.Ru» дочь актера Ника.

«Папа чувствует себя более-менее ничего, спасибо! Идет на поправку. Его госпитализировали несколько дней назад в больницу в Коммунарке», — сказала Ника.

По словам дочери, болезнь у Валерия Гаркалина развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

«У папы осложнения — сердечная недостаточность, потому предпочли поехать в больницу. А так как он ранее прививался, поэтому не все так плохо, как могло быть. Надеюсь, что его скоро выпишут», — пояснила Ника.

Ранее стало известно, что 67-летнего народного артиста России Валерия Гаркалина доставили в больницу 2 октября — с положительным тестом на ковид и поражением легких 25–50%. В настоящее время Гаркалин находится под наблюдением врачей.

Артист снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на его счету актера около 90 работ на экране. Гаркалин преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.