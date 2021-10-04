Умер экс-участник «Цветов» и сооснователь группы «Круг» Михаил Файнзильберг

Один из создателей группы «Круг» и экс-ударник группы «Цветы» Михаил Файнзильберг скончался в возрасте 67 лет, сообщил в Instagram музыкант Игорь Саруханов.

Он принес соболезнования семье и близким покойного, не уточняя, что стало причиной смерти Файнзильберга.

Продюсер Евгений Фридлянд также подтвердил смерть музыканта. «Хотя мы родом из одного города и наши семьи знали друг друга, но познакомился я с ним только в середине 90-х в Москве. Мы сразу сдружились. Проводили очень много времени вместе, разговаривали, слушали музыку», — вспоминает он.

Фридлянд уточнил, что познакомился с Файнзильбергом в трудный период жизни последнего. «Драматичная история его любви с невесткой Юрия Андропова сильно подорвала его психологическое состояние. Но тем не менее мы отправились в Израиль и записали там несколько очень хороших песен», — говорит продюсер.

После своей музыкальной карьеры Файнзильберг работал звонарем в храме.

О дате и месте прощания с музыкантом не сообщается.