Беременная Дженнифер Лоуренс пришла на митинг в поддержку абортов

Актриса Дженнифер Лоуренс, которая находится на последних сроках беременности, приняла участие в протестном марше за право женщин на аборт. На митинг в Вашингтоне она пришла вместе со своей подругой Эми Шумер. Комедиантка опубликовала совместную фотографию с Лоуренс в Instagram.

«У меня нет матки, а она беременна, но мы здесь», — написала Шумер.

Во всех штатах Америки 2 октября прошли митинги в поддержку права женщин на безопасное прерывание беременности. В сентябре в США вступил в силу закон о запрете на аборты. Против этого нововведения резко высказалась певица Билли Айлиш.