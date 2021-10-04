Пересильд предложат клизму перед полетом в космос

Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов в беседе с РИА «Новости» рассказал, что может ждать космический киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.

По его словам, перед выездом из гостиницы для надевания скафандров и последующего направления на стартовую площадку экипажу могут предложить очистить кишечник клизмой. Эта процедура добровольная. «Процедура направлена на практический результат, поскольку, если откровенно говорить, туалет на корабле крайне неудобен для «подхода номер два». Неудобно как для самого участника полета, так и для других членов его экипажа. Двухсуточная программа полета мотивировала экипаж снять эту проблему. При быстрой схеме полета актуальность этого вопроса гораздо ниже», — сказал Котов. Известно, что полет киноэкипажа на МКС продлится три часа.

Также, говорит Котов, есть традиция поднять бокал с символическим объемом шампанского утром в день вылета. «Наливают, скорее, для вида. Не все космонавты, особенно командиры экипажей, даже пригубляют напиток. А некоторые зачастую наливают обычную воду», — уточнил космонавт, добавив, что во время церемонии прощания, когда дублеры экипажа, сотрудники Центра подготовки космонавтов и родные членов улетающей экспедиции говорят напутственные слова, а сам экипаж — слова благодарности, космонавты, как правило, не стоят с пустыми руками.

Съемочная группа художественного фильма «Вызов» отправится на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 5 октября. Руководить полетом на орбитальную станцию в корабле «Союз МС-19» будет профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.

Также Котов рассказал о том, что первые минуты после взлета будут для новичков в космосе тяжелыми.