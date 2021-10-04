Канье Уэста и Ким Кардашьян заметили после совместного ужина

Канье Уэст и Ким Кардашьян продолжают поддерживать тесные отношения, недавно они были замечены вместе после ужина. Об этом пишет Page Six.

По данным издания, пара покидала ресторан поздно вечером, после посиделок с друзьями. В конце вечера Ким в облегающем комбинезоне села на пассажирское сиденье автомобиля, за рулем которого был Уэст. Друзья пары расположились на заднем сиденье.

В феврале Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом, но Канье подогревал слухи о том, что они снова будут вместе, — летом он выпустил видео на песню «Come To Life», в ролике появилась Ким Кардашьян, облаченная в свадебное платье. Музыкант также помогал Кардашьян с ребрендингом ее линии KKW Beauty, а позже купил роскошный особняк недалеко от дома бывшей жены.

Ранее источник рассказал подробности об измене Канье Уэста Ким Кардашьян. Он уточнил, что в то время Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, пока Ким была одна дома с новорожденным ребенком.