Собчак иронично прокомментировала «чипирование» Виктории Бони

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала вакцинацию бывшей участницы «Дома-2», телеведущей Виктории Бони, заявив, что «жизнь разделилась на до и после». Об этом Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Да, это случилось. Боня привилась и чипировалась. Событие, масштаб которого буквально невозможно переоценить. Жизнь разделилась на до и после, но давайте соберемся с силами и попробуем жить дальше», — написала заявила Собчак.

Ранее Виктория Боня, ранее выступавшая резко против вакцинации от коронавируса, все-таки сделала прививку. «Антиваксерша» объяснила, почему решила вакцинироваться. «Потому что без нее в Европе работать не дают», — призналась она.

Прежде Боня просила своих подписчиков не делать прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. Она предполагала, что одна из иностранных вакцин может вызывать бесплодие у женщин, кроме того, она не исключала, что предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс якобы хочет с ее помощью «чипировать» население Земли.