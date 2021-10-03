Звезда сериала «Моя прекрасная няня» госпитализирована с COVD-19

Актрису Ольгу Прокофьеву госпитализировали после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артистка недавно вернулась в Москву из Краснодара. 28 сентября Прокофьева почувствовала слабость, у нее начался кашель. ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

Женщине прописали лечение на дому, однако оно не помогало, самочувствие продолжило ухудшаться. Прокофьева решила вызвать скорую помощь.

При поступлении в стационар у нее диагностировали среднетяжелую форму коронавирусной инфекции на фоне ослабленного дыхания с хрипами. Позже результаты КТ показали, что заболевание протекает в легкой форме.

58-летняя Прокофьева известна телезрителю ролью в сериале «Моя прекрасная няня» (Жанна Аркадьевна). Кроме того, с 1985 года она играет в театре имени Вл. Маяковского.

Ранее сообщалось, что состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с COVID-19, ухудшается с каждым днем.