Юрий Стоянов рассказал, почему не снимался в кино до 41 года

Актера Юрия Стоянова пригласили стать гостем во втором выпуске музыкального телепроекта на НТВ «Шоумаскгоон». Комментируя выступление участника Вячеслава Макарова, артист рассказал, почему не снимался в кино до 41 года.

«Мне говорили, что меня с моей рожей в любом фильме можно посадить за любой стол. Считали, что я был похож на всех сразу», — цитирует актера teleprogramma.pro.

По словам Стоянова, нужно искать в своем творчестве «непохожесть», чтобы добиться успеха.

«Шоумаскгоон» — музыкальное телешоу, в котором участниками стали российские звезды. Артисты поют и выставляют друг другу оценки от 2 до 9 баллов. Победителем телепроекта станет тот, у кого по итогу окажется самый высокий балл.

В этом сезоне в конкурсе участвуют Анатолий Цой, Карина Кокс, Стас Костюшкин, Юлия Паршута, Кирилл Туриченко, Марк Тишман, Вячеслав Макаров, Алиса Мон, Диана Анкудинова.

Ранее Стоянов заявил о том, что современное российское телевидение умирает. «Мы с вами в реанимации, в красной зоне», — сказал он.