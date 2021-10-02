Скончался актер Андрей Дубовский

В Москве умер актер Андрей Дубовский. Об этом сообщает пресс-служба Московского драматического театра имени Пушкина в Facebook.

Артист ушел из жизни в возрасте 64 лет.

Причина его смерти не приводится.

Андрей Дубовский родился 15 августа 1957 года. В 1980 году он выпустился из ГИТИСа. С 1980 по 1987 год служил в Центральном академическом театре Советской Армии. Актер начала работать в Театре имени Пушкина в 1988 году. Он сыграл множество ролей, в том числе в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня» и многих других постановках.

Дубовский получил широкую известность благодаря роли Джузеппе Страдивари в детективном сериале «Визит к Минотавру» и лорда Джулиана Уэйда в фильме «Одиссея капитана Блада». Он также снялся в таких картинах и сериалах, как «Если бы знать…», «Первая любовь», «Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Контракт со смертью», «Убить лицедея», «Тайны дворцовых переворотов» и других.